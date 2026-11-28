Jamal Musiala est de nouveau blessé et ne devrait plus jouer avant 2027. Vincent Kompany a pris la parole pour défendre son joueur ce samedi.

Vincent Kompany ne veut pas mettre plus de pression sur Jamal Musiala. Interrogé par Sky ce samedi, avant le déplacement du Bayern Munich à Hambourg (0-0), l'entraîneur belge a demandé de la patience et rappelé que la santé de son joueur devait passer avant le football. "Regardons d'abord l'humain avant le footballeur. Peut-être que vous, les médias, pouvez aussi le faire de votre côté".

L'international allemand de 23 ans doit faire une croix sur plusieurs semaines de compétition. Il venait de retrouver les terrains après deux mois d'absence, mais sa cuisse droite lui pose à nouveau problème. Son retour à la compétition pourrait attendre 2027.

La direction veut calmer les tensions

Du côté de la direction, Max Eberl souhaite mettre un terme aux discussions sur le joueur. Le directeur sportif a expliqué que Musiala disposerait du temps nécessaire pour se rétablir. "Nous tous au club voulons du calme et de l'unité. J'en ai assez dit".

Ces derniers temps, Musiala a dû composer avec des troubles neurologiques et des discussions publiques autour de son salaire et de son avenir à Munich. La manière dont la direction bavaroise a abordé ces sujets n'a pas plu à tout le monde au sein du club.

Soutenu par ses coéquipiers et une légende du club

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Joshua Kimmich n'avait pas hésité à critiquer ses dirigeants pour leur communication. Oliver Kahn a pris position en faveur du milieu offensif allemand. Michael Olise s'est contenté d'aimer une publication sur Instagram.