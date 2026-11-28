La situation ne s'arrange pas pour Senne Lammens en Angleterre. Le gardien des Red Devils a reçu un 5/10 de la part de la BBC et de The Sun, qui remettent en question certaines de ses interventions contre Brentford.

Déjà critiqué après ses deux erreurs à Lisbonne en Ligue des champions, Senne Lammens n'a pas échappé aux reproches de la presse anglaise ce samedi soir. Le gardien belge a encaissé quatre buts face à Brentford et obtenu des notes assez sévères dans les médias britanniques.

Mauricio Pochettino dirigeait son premier match à Old Trafford depuis sa nomination à la tête des Red Devils. Pour l'Argentin, la situation devient déjà très compliquée. Son équipe avait bien entamé la rencontre avec la tête de Harry Maguire sur la barre transversale. Mais le doublé de Callum Wilson en première période a compliqué les choses. Kristoffer Ajer et Kevin Schade ont alourdi le score dans les dernières minutes à 0-4.

Lammens n'échappe pas aux critiques de la BBC

Malgré les quatre buts encaissés, Lammens a réalisé plusieurs bons arrêts. La BBC, qui lui attribue un 5/10, retient son intervention sur la reprise acrobatique de Jaidon Anthony alors que le score était vierge. Le média britannique émet quelques réserves. "Toute la pression repose sur lui, mais il réalise un superbe arrêt réflexe face à Anthony. Aurait-il pu mieux faire sur le premier but ?".

The Sun pointe du doigt les deux premiers buts

Même note du côté de The Sun, qui attendait beaucoup de l'ancien gardien de l'Antwerp après sa soirée compliquée face au Sporting Portugal. Le quotidien anglais regrette que le Diable Rouge n'ait pas réussi à confirmer son bon début de match. "On attendait de voir comment Lammens allait réagir après ses deux grosses erreurs à Lisbonne. Il a sans doute réalisé son plus bel arrêt sous le maillot de United en repoussant le ciseau d'Anthony, avant de laisser filer le tir de Wilson entre ses doigts".

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Le tabloïd se montre critique sur le deuxième but, mais ne tient pas le Diable pour responsable de l'ensemble de la défaite. "Wilson a glissé le ballon sous lui pour inscrire le deuxième but, accentuant son manque de confiance, mais il a réalisé un bel arrêt pour empêcher Schade d'inscrire le troisième but. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur les deux derniers buts". Lammens aura l'occasion de se reprendre dès mercredi, lors du déplacement de Manchester United à Newcastle.