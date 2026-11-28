Ancien sélectionneur des Diables Rouges, Rudi Garcia pourrait reprendre du service. Le Stade Rennais s'intéresse au technicien français pour succéder à Franck Haise.

Quelques mois après son départ de la sélection belge, Rudi Garcia pourrait retrouver du service en Ligue 1. Selon Foot Mercato, le Stade Rennais s'intéresse à l'entraîneur français, qui avait mené les Diables Rouges jusqu'en quarts de finale de la dernière Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Méxique.

Un possible retour en Ligue 1 pour Rudi Garcia

Le club breton est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis l'annonce du départ de Franck Haise. Si son nom figure parmi les pistes étudiées, certains membres de la direction sportive ne seraient pas convaincus par sa candidature.

À 62 ans, le Français connaît parfaitement le championnat. Champion de France avec Lille en 2011, il avait aussi dirigé Marseille et Lyon. Ses passages à l'AS Rome et à Naples lui ont permis d'acquérir de l'expérience à l'étranger.

Rennes a des vues sur d'autres entraîneurs

Rennes explore aussi d'autres pistes. Des premiers échanges ont eu lieu avec l'entourage de Rui Borges, sans club depuis son licenciement du Sporting Portugal début novembre. Le technicien portugais serait ouvert à une arrivée en France. Bruno Lage, actuellement en poste à Al Diriyah, a été proposé aux dirigeants bretons d'après le média français.



Pour l'heure, c'est Sébastien Tambouret, entraîneur de l'équipe réserve, qui assurera l'intérim lors du déplacement à Toulouse ce dimanche. Les dirigeants rennais pourraient accélérer leurs démarches après cette rencontre.