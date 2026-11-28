Le Cercle de Bruges a signé une quatrième victoire consécutive en Jupiler Pro League ce samedi soir en s'imposant face au KV Malines 3-1. Auteur d'un triplé, l'attaquant français Steve Ngoura a été le grand artisan du succès des Vert et Noir.

La rencontre a débuté de manière spectaculaire. Après trois minutes, Steve Ngoura a ouvert le score à la suite d'un corner travaillé. Le Cercle n'a pas pu profiter longtemps de cet avantage, puisque six minutes plus tard, Myron van Brederode a remis les visiteurs à hauteur. Le Néerlandais a eu suffisamment d'espace et a conclu avec sang-froid.

Ngoura redonne l'avantage au Cercle

Après l'égalisation, le Cercle a continué à se montrer dangereux. Nacho Miras a repoussé la frappe de Luke Le Roux avant d'intervenir sur la tentative de Royer Caicedo. Sous la pression des Brugeois, le KV Malines avait du mal à ressortir le ballon.

À la 34e minute, Ngoura a de nouveau fait mouche. Dante Vanzeir a trouvé de l'espace sur le côté droit et a adressé un centre devant le but, où l'attaquant français a inscrit son deuxième but de la soirée de la tête. Le Cercle est rentré aux vestiaires avec un avantage de 2-1, mais aurait pu creuser l'écart avant la pause.

Malines manque l'égalisation

Au retour des vestiaires, le KV Malines a réagi. Gaëtan Coucke a repoussé la frappe de Malcolm Lohunanu-Mbasi, puis s'est imposé face à Koudou, bien lancé par Van Meirvenne, grâce à un superbe arrêt du pied.

À un quart d'heure du terme, Ngoura a pris la défense malinoise de vitesse, éliminé Miras et inscrit son troisième but de la soirée.





L'attaquant français a quitté le terrain sous les applaudissements du public brugeois en fin de match. Malines a terminé la rencontre à dix à cause de l'exclusion de Luc Marijnissen pour deux cartons jaunes. Le Cercle enchaîne une quatrième victoire consécutive en championnat.