Maxim De Cuyper pourrait quitter Brighton cet hiver. Le Diable suscite l'intérêt de Liverpool et d'Arsenal, mais aussi de plusieurs grands clubs européens.

Liverpool et Arsenal pourraient avoir un Diable Rouge dans leur effectif bientôt. D'après le média anglais TEAMtalk, les deux clubs anglais étudient la possibilité de recruter Maxim De Cuyper lors du mercato hivernal.

L'ancien joueur du Club de Bruges réalise un bon début de saison sous les couleurs de Brighton. Arrière gauche de formation, le Diable évolue plus haut sur le terrain en club, où il est utilisé au poste d'ailier gauche.

Buteur et passeur cette saison

Ce jeudi, De Cuyper a trouvé le chemin des filets en Conference League. Depuis le début de la saison, le Belge a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives, toutes compétitions confondues.

En dehors de l'Angleterre, plusieurs clubs s'intéresseraient à l'ancien Brugeois. TEAMtalk évoque le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et l'AS Rome. Aucun des clubs cités n'aurait entamé de négociations avec Brighton pour le moment.

Brighton sera dur en négociation



Un an et demi après avoir quitté le championnat belge, De Cuyper est estimé à 30 millions d'euros par Transfermarkt. Brighton, qui dispose d'un contrat jusqu'en 2030 avec son joueur, n'est pas pressé de le vendre. Même en cas d'offre cet hiver, le club anglais ne serait pas disposé à laisser partir son international belge à n'importe quel prix.