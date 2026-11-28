Miron Muslic a subi une énorme défaite avec Schalke 04 ce samedi après-midi. L'ancien entraîneur du Cercle de Bruges et ses joueurs ont encaissé huit buts sur la pelouse du SC Paderborn 8-1. Une humiliation pour le club allemand.

De retour en Bundesliga depuis l'été dernier, Schalke 04 a du mal à retrouver sa place parmi l'élite du football allemand. Les hommes de Miron Muslic étaient sur sept matchs sans victoire et espéraient se relancer à Paderborn. Mais les largesses défensives de Schalke ont anéanti tout espoir de prendre des points.

Schalke dépassé avant la pause

Pourtant, Schalke s'est procuré une excellente occasion d'ouvrir le score après deux minutes de jeu. Junior Adamu s'est présenté face au but, mais s'est heurté au gardien Nahuel Noll. Ensuite, les visiteurs ont pris de moins en moins d'initiatives et Paderborn a commencé à prendre le contrôle de la rencontre.

Jano ter Horst a ouvert le score à la 21e minute. Stefano Marino a doublé l'avance à la 39e minute. Avant la pause, ce même Marino a inscrit le 3-0. Les hommes de Muslic accusaient un gros retard au tableau d'affichage.

Schalke s'effondre

Après la pause, la situation n'a fait qu'empirer. Steffen Tigges et Marino ont porté le score à 5-0 en l'espace de quelques minutes. Ce dernier complétait son triplé. Adil Aouchiche a réduit l'écart pour Schalke à la 59e minute, mais loin de réaliser une remontée.

Paderborn a continué à faire mal aux visiteurs. Deniz Zeitler, Gabriel Vidovic et Felix Götze ont alourdi le score pour arriver à un hallucinant 8-1.





Avec sept points en onze matchs, Schalke occupe la seizième place de Bundesliga. Et le calendrier ne facilite pas la tâche de Muslic, puisque le derby face au Borussia Dortmund est au programme la semaine prochaine.