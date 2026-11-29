Mika Godts a contribué au succès du PSG contre Lorient. Malgré une superbe passe décisive de Nathan Ngoy, Lille est reparti bredouille de son déplacement au Mans.

Mika Godts et Nathan Ngoy se sont illustrés ce samedi soir en Ligue 1. Les deux Diables Rouges ont délivré une passe décisive, mais seul le premier a pu célébrer la victoire. Le PSG a battu Lorient 2-0 et Lille s'est incliné au Mans 2-1.

Godts a permis à Ousmane Dembélé de doubler la mise au Parc des Princes à la 67e minute grâce à un centre en retrait. Le Belge a dribblé plusieurs défenseurs dans la surface de réparation.

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Paris avait pris l'avantage en première période grâce à la frappe de Senny Mayulu à la 32e minute. Les hommes de Luis Enrique auraient pu s'imposer plus largement. Lorient a eu l'occasion de réduire l'écart sur penalty en fin de rencontre, mais Ibrahima Baldé a manqué sa tentative.

Une incroyable passe décisive

La soirée a été plus compliquée pour l'équipe de Ngoy. Mené à la pause après un but de Louis Mafouta, Lille est revenu au score à la 61e minute. Le défenseur belge a délivré une magnifique passe décisive à Ayase Ueda.





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Les Lillois ont craqué à deux minutes de la fin du temps réglementaire sur un but d'Antoine Rabillard. Le LOSC enregistre sa deuxième défaite consécutive en championnat, alors que le PSG conforte sa place de leader.