Ilias Koutsoupias a failli ne jamais rejoindre Anderlecht cet été. Son père a révélé les sacrifices financiers consentis par le Grec pour signer au club.

Recruté pour 600 000 euros cet été, Ilias Koutsoupias a vu sa cote grimper depuis son arrivée à Anderlecht. Le milieu de terrain grec est estimé à trois millions d'euros par le site Transfermarkt. Pourtant, à quelques heures de la fermeture du mercato, il aurait pu poursuivre sa carrière en Italie.

Dans un entretien accordé à La Dernière Heure, son père, Giorgios, raconte les dernières heures mouvementées du mercato. Trois clubs italiens avaient tenté de recruter son fils, mais il avait donné sa priorité à Anderlecht. "Il répétait à son agent : Je prends le risque. Au pire, je retournerai à Frosinone".

Anderlecht ou rien

"Il voulait absolument signer à Anderlecht. Il a fait des efforts financiers pour que le transfert soit possible", explique son père.

Le Grec sortait d'une saison réussie à Frosinone, où il avait participé à la montée en Serie A avec huit buts et quatre passes décisives. Il a obtenu son transfert en Belgique, mais trop tard pour être inscrit sur la liste européenne des Mauves.



Depuis, Koutsoupias a trouvé sa place dans l'entrejeu anderlechtois et découvert la sélection nationale grecque.