Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient jouer sous le même maillot. Carlos Tevez aimerait réunir les deux stars à l'occasion de son match d'adieu, que l'ancien attaquant argentin prévoit d'organiser prochainement.

Carlos Tevez fera ses adieux au football le dimanche 20 décembre à La Bombonera, le mythique stade de Boca Juniors. Si Lionel Messi a confirmé sa participation, Cristiano Ronaldo n'a pas encore donné sa réponse.

Tevez rêve de Messi et Ronaldo

Auprès de TyC Sports, Tevez s'est mis à imaginer une possible confrontation entre les deux superstars et Rolando Schiavi, l'ancien défenseur de Boca Juniors.

"Qu'est-ce que je vais rire lorsque Messi et Cristiano passeront devant El Flaco. Je lui dis : Prépare-toi, car tu ne les verras même pas", a plaisanté Tevez en référence à Rolando Schiavi, son ancien coéquipier à Boca Juniors. L'Argentin espère réunir Messi et Ronaldo pour la première fois au sein d'une même équipe.

De nombreuses stars mondiales invitées

Tevez a constitué une impressionnante liste d'invités. Outre Messi, Sergio Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Leandro Paredes et Martín Palermo sont attendus. La légende de Boca, Juan Román Riquelme, est impliquée dans l'événement.

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Ronaldo, qui a partagé le vestiaire de Manchester United avec Carlos Tevez, n'a pas encore confirmé sa participation. Sa présence à La Bombonera permettrait de réunir les deux anciens rivaux sous le même maillot pour la première fois.