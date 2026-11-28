Le KV Malines s'est incliné ce samedi soir sur la pelouse du Cercle Bruges 3-1. En difficulté face à des Brugeois supérieurs, les Malinois n'ont pas trouvé la solution.

Le milieu de terrain suédois n'a pas mâché ses mots lors de son interview accordée à DAZN. C'est la mentalité du KV Malines qui lui est restée en travers de la gorge. Selon Frederik Hammar, plusieurs éléments de base pour gagner un match ont fait défaut.

Hammar s'en prend violemment à son équipe

Il s'est présenté devant les caméras le visage fermé. "Sans déconner. Tu as vu le match, j'ai vu le match, j'ai joué le match", a réagi Hammar de manière sèche. Il a énuméré tout ce qui n'avait pas fonctionné selon lui. "Pas assez d'énergie, pas assez d'impact dans les duels, pas assez de volonté."

🎙️ | Frederik Hammar stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. 😡💢 #CERKVM https://t.co/0xPT7rovjw — DAZN België (@DAZN_BENL) November 28, 2026

La frustration du milieu de terrain était perceptible. Hammar a estimé que le KV Malines avait beaucoup trop peu proposé face à un adversaire qui jouait avec de longs ballons. Selon lui, son équipe n'est pas parvenue à offrir suffisamment de répondant dans ce domaine.

Hammar reste discret sur le vestiaire

Avec ces mots durs, Hammar n'a pas épargné ses coéquipiers. Le Cercle Bruges a profité de la faible prestation des visiteurs. Steve Ngoura a inscrit un triplé et offert aux Groen en Zwart une victoire méritée.



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La question est de savoir comment le groupe réagira à cette défaite. Lorsqu'on a demandé à Hammar s'il allait se faire entendre dans le vestiaire et mettre ses coéquipiers face à leurs responsabilités, il est resté très discret. "Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire", a-t-il conclu.