Noah Solheid avait la lourde tâche de remplacer un certain Aiham Ousou, capitaine et patron de la défense du Sporting Charleroi. Et le jeune défenseur formé à Seraing y est brillamment parvenu.

Ce n'était que la deuxième titularisation de Noah Solheid (23 ans) cette saison avec le Sporting Charleroi, et pour l'instant, cela se passe plutôt bien pour l'ancien défenseur de Seraing. Après la large victoire (1-5) à Westerlo, Solheid a tenu le zéro cette fois, remplaçant avec succès Aiham Ousou dans l'axe.

"Remplacer Ousou n'est pas particulièrement stressant, ça met juste un peu d'adrénaline en plus. Je suis satisfait de mon match, nous gardons le zéro. Même si j'aurais préféré prendre les trois points que garder le zéro", reconnaît Solheid après la rencontre. "Mais nous ne perdons pas, nous sommes toujours troisièmes, donc la dynamique reste positive".

Noah Solheid prend plus de plaisir qu'à Seraing

Charleroi aurait cependant pu prendre les trois points si l'un des... quatre poteaux touchés par les Zèbres était rentré. "C'est une première pour moi de toucher quatre fois le poteau. Mais quand ça arrive, il ne faut pas se décourager. Nous avons continué à pousser. Un coup de mou après le but annulé ? Je ne suis pas d'accord, nous avons continué à les presser haut et à nous créer des occasions".

Reste que le résultat est là : un 2/6 qui ne correspond pas aux attentes qu'on a aujourd'hui quand il s'agit du Sporting Charleroi, 3e au classement. "C'est votre droit de trouver ça décevant, mais de notre côté, on sait que dans l'ensemble, ça reste positif", nuance Solheid.

Malheureusement pour le Sporting, ce 2/6 arrive à un mauvais moment, car le mois de décembre sera dantesque. Les Zèbres vont enchaîner des matchs contre Anderlecht, Genk, Bruges et La Gantoise : un vrai parcours du combattant qui fera office de test grandeur nature.



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"C'est pour ça qu'on joue au football, c'est excitant. Jouer le haut de tableau, c'est agréable. Je viens de Seraing où on jouait le maintien ; c'est quand même plus kiffant maintenant", conclut Noah Solheid avec le sourire. Et ça, même un 2/6 un peu décevant ne pourra pas l'enlever aux Carolos.