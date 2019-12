Lestienne attendait un pénalty : "J'ai arrêté de simuler"

Lors du Clasico, l'ailier des Rouches a été mis au tapis par Hendrik Van Crombrugge en fin de match. Si la faute était clairement évidente pour de nombreuses personnes, elle ne l'était pas pour d'autres, notamment pour les arbitres officiant au VAR.

Hendrik Van Crombrugge avait eu l'occasion de donner sa version à la sortie des vestiaires, c'était au tour de Maxime Lestienne ce mardi de réagir sur une phase décisive de la fin de partie. C'est le Rouche qui fut sanctionné d'un carton jaune.

"Oui c'était pénalty, j'ai arrêté de simuler", assure le Hurlu, sourire en coin. "Je prends le ballon devant lui avant qu'il ne me touche, c'est absolument faute. Je me suis fait prendre en début de saison, les simulations ne font plus partie de mon jeu", avoue avec honnêteté Maxime Lestienne.

Lestienne se sent bien

En délicatesse au niveau des ischios, l'ailier avait retrouvé une place de titulaire dimanche, ce qui n'avait plus été possible depuis le déplacement à Guimaraes. "Je me porte mieux. J'ai réalisé des soins au club avec les kinés comme à domicile, et j'ai été bien traité."

Si l'efficacité lui fait parfois défaut, comme pour le reste de ses équipiers, l'ailier positive à son tour. "Les scénarios sont frustrants car on se fait rattraper à chaque fois, mais pour le reste on fait le boulot et on se crée beaucoup d'occasions."

"On marque d'ailleurs à chaque fois, reste à concrétiser plus souvent. A nous de faire les efforts pour concrétiser cela", conclut-il.