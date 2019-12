Ferber et l'Union déçus : "On ne mérite pas ça"

L'Union n'aura pas décroché sa seconde demi-finale de Croky Cup consécutive. Les Saint-Gillois se sont inclinés face au KV Courtrai.

Roman Ferber regrettait les occasions manquées par l'Union Saint-Gilloise : "On peut rejouer ce match 10 fois sans le perdre", estime l'attaquant dans des propos relayés par Sudpresse. "On manque d'efficacité devant le but, au contraire de Courtrai qui marque un bête but sur phase arrêtée. C'est souvent ça, le foot. On ne mérite pas ça".

L'USG a cependant encore rivalisé avec une équipe de D1A. "Il y avait deux équipes de D1A sur le terrain ce soir", affirme Ferber. "On ne doit certainement pas rougir de notre match. On a bien répondu à Courtrai et je crois que si on était parvenus à marquer en fin de match, on passait. C'est dommage de manquer le dernier carré face à une équipe qui ne nous est pas supérieure".