Duncan Ferguson reste sur le banc d'Everton pour le choc face à Arsenal

L'officialisation de l'arrivée de Carlo Ancelotti se fait attendre du côté d'Everton. En attendant cette dernière, le club a officialisé le maintien de Duncan Ferguson comme coach intérim pour la rencontre face à Arsenal samedi après-midi en Premier League.

Depuis sa mise en fonction, Ferguson a battu Chelsea et décroché un partage sur le terrain de Manchester United.

🔵 | Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's home @PremierLeague game against @Arsenal. #EFC pic.twitter.com/Dk61K2kxU9