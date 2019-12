Benito Raman à l'Euro? "Ce n'était pas un objectif, mais..."

Un joli transfert, une première sélection en équipe nationale et des buts qui commencent à tomber avec Schalke 04: Benito Raman a vécu une très belle année 2019 et est candidat à un ticket pour l'Euro 2020. Même s'il sait que c'est loin d'être gagné.

Sélectionné pour la première fois en début de saison, Benito Raman n’avait, à l’époque, pas les Diables Rouges à l’esprit. Mais l’appétit vient en mangeant. "A la base, l’Euro n’était pas un objectif", confirme-t-il au micro d’Eleven.

"Une année réussie"

"Mais, une fois que tu as testé la sélection, tu en veux plus forcément", sourit-il. Même s’il sait qu’il va part avec un peu de retard sur la concurrence et qu’il va devoir réaliser une fin de saison canon pour espérer être sélectionné pour son premier grand tournoi. "Si je veux être dans les 23, je vais au moins devoir marquer au moins 15 buts avec Schalke cette saison."

Avec six buts et deux assists, l’ancien Rouche n’a fait qu’une partie du chemin, mais, Euro 2020 ou pas, Benito Raman savoure d’abord le moment présent. "Quoi qu’il arrive, cette cap, personne ne peut me la retirer et on peut dire que 2019 est une année réussie."