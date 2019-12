L'Antwerp, peu en jambes à Saint-Trond, sauve un point in extremis

Les Canaris pensaient décrocher les trois points après un but en fin de partie, mais un pénalty et Refaelov ont sauvé les meubles.

Sans Mbokani, l'Antwerp n'a pas affiché son meilleur visage, après avoir renversé la situation au Standard en Coupe. Comme face à Eupen le week-end passé, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, c'était surtout Saint-Trond qui s'était rapproché du but via Sousa.

Gano, titulaire en pointe ce dimanche, trouvait lui la barre sur une opportunité cinq étoiles face au but. Les Canaris allaient finalement être récompensés de leurs efforts en fin de partie, avec un tir de Sousa repoussé par Bolat qui profitait à Suzuki.

Il ne restait alors plus quelques minutes à tenir pour les Limbourgeois, mais Hongla était mis au sol dans le rectangle sur un contact avec Troonbeeckx. Le spécialiste Lior Refaelov battait Schmidt sur le pénalty et rapporte un point précieux.

Cela fait donc huit points de retard sur Bruges, mais deux d'avance sur Charleroi et Gand, et trois sur le Standard. Les Blauw en Zwart et les Zèbres doivent encore s'affronter dans leur match de retard.