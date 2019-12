Officiel : Logan Bailly rebondit en D2 Amateurs !

Sans club depuis plus d'un an et la fin de son contrat à l'Excel Mouscron, l'ex-Diable Rouge a retrouvé un nouveau club.

Logan Bailly a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec l'Union Royale Namur, pensionnaire de D2 Amateurs. Cité un moment à Courtrai, l’ancien gardien du Celtic ou encore du Borussia Mönchengladbach quitte le football professionnel et tentera d'aider au mieux les Merles, neuvièmes au classement en D2 Amateurs. Après Heusden-Zolder (2003-2004), le Racing Genk (2004-2008), le Borussia Mönchengladbach (2009-2001), Neuchâtel Xamax (2011), Genk de nouveau (2012), OHL (2012-2015), le Celtic (2015-2017) et Mouscron (2017-2018), Bailly va connaître son huitième club.





