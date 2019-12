Martin Odegaard explose enfin : vers un retour triomphal au Real Madrid ?

Le grand talent norvégien Martin Odegaard explose cette saison à la Real Sociedad. Le Real Madrid pourrait envisager de récupérer son joueur plus tôt que prévu.

Avec 4 buts, des prestations éblouissantes et un potentiel qui semble enfin exploser, Martin Odegaard (21 ans) épate en Liga après avoir mis longtemps à confirmer les attentes placées en lui. Transféré dès ses 16 ans au Real Madrid, il a été envoyé de prêt en prêt avant de finalement sembler mûrir cette saison.

Et s'il est prêté pour deux saisons à la Real Sociedad, Odegaard pourrait bien revenir plus tôt que prévu à la Casa Blanca : d'après le quotidien espagnol AS, le Real Madrid envisagerait de mettre un terme à son prêt dès juin 2020. Tout dépendrait de départs éventuels, tels que Isco ou les autres joueurs prêtés tels que James Rodriguez ou Dani Ceballos. Le club basque ne serait pas opposé à une résiliation de prêt en cas de compensation.