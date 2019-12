Tendance européenne : plus de téléspectateurs, moins de supporters ?

Constatant un nombre croissant de téléspectateurs, les chaînes télévisées investissent un maximum pour s'acquérir les droits de diffusion. En 2019, rien que pour la Premier League, quelques trois milliards et demi d'euros ont été dépensés à cet égard.

Dans les stades des grands championnats européens, en revanche, les chiffres n’indiquent pas une telle croissance. Toujours en Angleterre, le record de l’assistance moyenne sur une saison n’a plus été battu depuis la saison 1948-1949.

Il faut admettre que les normes de sécurité dans les stades n’étaient pas les mêmes. Et, les supporters sont malgré tout encore présents en masse dans les tribunes. Cette année, ils sont en moyenne 38.168 lors de chaque rencontre.

Ce qui ne place pas la Premier League en tête de ce classement pour autant. D’après le rapport annuel de Global Sports, les Allemands sont encore plus nombreux dans les stades. Malgré des horaires souvent critiqués par les supporters allemands, ils sont en moyenne 43.449 à se déplacer dans les stades. Le record en Bundesliga remonte à la saison 2011-2012 (45.116).

Ces deux grands championnats européens sont devancés par un sport américain. La NFL, en effet, attire 67,100 personnes par match.

La Liga et la Serie A suivent mais connaissent de grosses baisses d’affluences. La Serie A surtout. Horaires compliqués, disparition lente de certains groupes ultras, hausse du prix des billets ont fait en sorte que les Italiens ont petit à petit déserté les stades. Ils étaient en moyenne cette année 25.237. A titre de comparaison, ils étaient près de 40.000 lors de la saison 1984-1985.

Pour l’année 2019, les stades espagnols et français étaient garnis respectivement par 26.811 et 22.799 personnes. On est loin des records enregistrés dans ces pays-là également.

En Belgique, les chiffres sont beaucoup plus bas. Mais ils ont le mérite de ne pas subir de telles chutes d’affluence, comme c’est surtout le cas en Italie. Les prix n’ont pas (encore) flambé comme dans certains championnats européens et plusieurs clubs ont de solides bases de supporters. Cette année, les matchs de Jupiler Pro League étaient, en moyenne, suivis par plus de 10.500 supporters, comme nous le détaillions dans un précédent article.