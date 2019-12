Le nouveau dispositif de Carlo Ancelotti a payé

Jeudi en fin d'après-midi, Ancelotti faisait ses débuts à la tête des Toffees. Au cours de la victoire d'Everton contre Burnley, on a pu voir un nouveau dispositif tactique et une nouvelle animation.

Pour sa première, Carlo Ancelotti a sorti un 3-4-3 pour déjouer le 4-4-2 appliqué par son adversaire du jour. Si Coleman, Mina et Holgate formaient le trio défensif, la volonté était surtout de jouer entre les lignes. Pour cela, le coach italien a pu compter sur le quatuor Sigurdsson-Delph-Richarlison-Bernard.

Sidibé et Digne étaient eux chargé d’apporter le danger dans leur couloir respectif. A noter que Coleman a également beaucoup apporté offensivement.

Comme on dit toujours, un entraîneur qui gagne a toujours raison. Everton a gagné par le plus petit des scores mais la tactique mise en place par Ancelotti en a convaincu plus d’un. Outre la victoire, la domination dans le jeu était claire, avec notamment 67% de possession de balle.