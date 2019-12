Un KVO déforcé à Charleroi

Les Côtiers tenteront de se rapprocher encore du maintient, mais devront se passer de quelques éléments déterminants.

Outre Fernando Canesin, transféré cette semaine à l'Atletico Paranaense, le KV Ostende devra se passer de plusieurs blessés.

En plus de Brecht Capon et d'Ari Skulasson, déjà absents le week-end dernier, Kare Ingebritsen devra se passer des services de Joseph Akpala et de Michiel Jonckheere. Rien de grave pour les deux joueurs, mais le staff ostendais préfère ne pas prendre de risques.

La sélection: Ondoa, Dutoit, Faes, Milovic, Sane, Ndenbe, Bataille, Neto, Palaversa, Boonen, Marquet, Vandendriessche, Sakala, Vargas, Hjulsager, D'Haese, Guri, Sylla.