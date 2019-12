Un collectif bien huilé, mais pas d'euphorie à Charleroi: "Rester humbles"

Après une élimination en Coupe et un match difficile à Mouscron la semaine dernière, Charleroi devait relever la tête contre Ostende : les Zèbres ont réagi avec brio et maestria pour offrir une dernière sortie spectaculaire à leurs supporters.

La satisfaction était évidemment de mise dans la camp zébré, vendredi soir. "Il fallait terminer l’année en beauté", analyse Maxime Busi. "Avec une victoire comme ça, on va pouvoir partir en vacances avec un état d’esprit positif et revenir conquérant après la trêve."

"Un match idéal"

Mais, au-delà du résultat, les Zèbres sont surtout satisfaits de la manière. "On devait montrer de bonnes choses avant la trêve et on a vraiment fait un bon match, avec beaucoup de buts, c'était le match idéal", se réjouit Shamar Nicholson.

A l’image de ce 5-0, les Zèbres ont terminé l’année en boulet de canon, avec onze rencontres sans défaite en championnat. "On a fait beaucoup d’efforts pendant toute la première partie de saison et on est en train de récolter les fruits de notre travail", se réjouit pour sa part Frank Tsadjout, auteur de son tout premier but de la saison, en fin de rencontre.

"Si on continue à jouer comme ça..."

Mais le Sporting de Charleroi sait aussi qu’il ne faudra pas baisser l’étreinte après la trêve. Shamar Nicholson en est conscient : "C’est le foot, on sait qu’on peut connaître un coup de moins bien à un moment donné. Mais je crois que si on continue à jouer comme on l’a fait ces dernières semaines, on peut faire de très belles choses lors du deuxième tour."

"On doit rester humble et continuer à travailler comme on l’a fait jusqu’ici", insiste pour sa part Frank Tsadjout. "Il n’y a pas de cadeau dans le haut du tableau et toutes les équipes du top 6 gagnent leurs matchs pour le moment, on doit continuer sur le chemin qu’on a tracé depuis le debut de saison."

Une bonne raison de ne pas se louper, lors de la reprise, à Eupen, ils se déplaceront à Eupen le 18 janvier prochain...