Coupe de France : Bel exploit d'un club de La Réunion qui élimine Niort (Ligue 2) !

La magie de la Coupe n'est peut-être nulle part aussi prégnante qu'en France où chaque saison amène son lot de surprises. Les 32es de finale de ce week-end ont déjà réservé une belle histoire !

Ils ont parcouru l'océan et plus de 9000km pour participer à un 32e de Coupe de France à Niort, mais les amateurs de la JS Saint-Pierroise, dernier club d'outre-mer encore en lice à ce stade de la compétition, ne sont pas venus pour rien : un deuxième but inscrit à la 76e minute a permis au club de La Réunion de se hisser en 16es de finale malgré les quatre divisions d'écart avec les Chamois Niortais (Ligue 2, Saint-Pierre évoluant en Régionale 1 (6e division).

C'est pour l'instant la seule surprise de la journée. Le FC Nantes s'est qualifié (0-2) à Bayonne (National 3), avec notamment un but de l'ex-gantois Kalifa Coulibaly pour ouvrir le score. Le SM Caen (Ligue 2) l'a emporté à Guichen (National 3), le Paris FC (Ligue 2) à Fabrègues (National 3).