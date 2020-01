L'AS Roma prolonge un de ses cadres

Alors que la Roma vit un Mercato plutôt paisible, le club a annoncé la prolongation de contrat d'Aleksandar Kolarov.

Le Serbe a paraphé un contrat qui le lie désormais au club jusqu’en juin 2021.

Du haut de ses 34 ans, le latéral porte les couleurs des 'Giallorossi' depuis son départ de Manchester City en 2017. Il s'est rapidement imposé dans le club de la Louve avec qui il compte déjà 113 sélections pour 17 buts.

Aleksandar Kolarov has signed a contract extension with the Giallorossi that runs until 2021! 🐺

