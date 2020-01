Le "beau geste" de Simon Mignolet envers Maarten Vandevoordt

Maarten Vandevoordt a connu le premier moment difficile de sa jeune carrière en Ligue des Champions, sur la pelouse du Napoli, mais a reçu de nombreuses marques d'affection et de soutien.

Auteur d'une grosse erreur d'appréciation dès ses premières minutes en C1, le jeune gardien limbourgeois avait vécu une très mauvaise soirée à Naples. Le plus jeune gardien de l'histoire de la Ligue des Champions avait clairement besoin de soutien après cette soirée compliquée: "Ca m'a fait du bien de parler avec Gaëtan Coucke", confie-t-il au Belang van Limburg.

Le message de Big Si'

"On se retrouve souvent après les entraînements, nous sommes collègues, pas concurrents. Même Danny Vukovic, qui était en Australie, m'avait envoyé un message."

Ce qui est plus étonnant, peut-être, c'est le message reçu par le jeune Limbourgeois et provenant d'un autre gardien du championnat: "J'ai même reçu un message de Simon Mignolet", confirme le jeune portier. "Je vis dans la rue où il a grandi. C'était juste après le match et il me disait que tous les gardiens avaient commettaient des erreurs dans leur carrière. C'était vraiment un très beau geste", souligne Maarten Vandevoordt.