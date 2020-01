A 16 ans, le fils d'un ancien défenseur de Genk et d'Anderlecht réussit ses débuts avec Genk

C'est sous une pluie battante que le Racing Genk a croisé le fer en amical face aux Hongrois de Ferencvaros du côté de La Nucia à dix kilomètres de Benidorm.

Genk n'a pas réussi à apporter autant de qualité dans ce match, que lors de leur première joute amicale, mais ont finalement réussi à s'imposer grâce notamment à la bonne entrée du jeune Luca Oyen, 16 ans, décisif dans l'égalisation et le but de la victoire.

Un beau moment pour le fils de l'ancien joueur de Genk et d'Anderlecht Davy Oyen, qui débute sa carrière avec un but et un assist. Il ne pouvait rêver meilleur début : "Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de marquer pour l'équipe première de Genk et aujourd'hui, ce rêve s'est réalisé", a confié le jeune Oyen tout sourire.

"C'est la fin d'une semaine réussie pour moi. J'ai beaucoup appris avec des super joueurs. Dès lundi je retourne chez les Espoirs."