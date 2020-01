Fin de l'aventure pour Leander Dendoncker en FA Cup

Les Wolves ont laissé passé leur chance lors de la première manche.

Suite des replays en FA Cup, ce mercredi, avec le choc entre les Wolves de Leander Dendoncker, titulaire, et Manchester United, qui s'étaient quittés sur un partage vierge, il y a dix jours. Le replay, disputé à Old Trafford, aura été aussi accroché, mais il y a bien eu un vainqueur à l'issue du temps règlementaire cette fois-ci.

Servi en profondeur par Anthony Martial, Juan Mata n'a pas laissé passer sa chance et en a profité pour aller crucifier John Ruddy et offrir la qualification aux Red Devils (1-0). L'autre rencontre de la soirée, beaucoup plus spectaculaire, a permis à Cardiff City (Championship) de valider son ticket aux dépens de Carlisle United (League Two) et au terme d'un match complètement fou (3-4).

Il ne reste donc qu'une place à prendre pour le quatrième tour de la FA Cup et elle se jouera, jeudi, entre Tranmere et le Watford de Christian Kkabasele.