Officiel: un jeune Blaugrana rejoint Benito Raman

Arrivé à Barcelone il y a tout juste un an, le Français quitte provisoirement la Catalogne.

Jean-Clair Todibo terminera la saison aux côtés de Benito Raman à Schalke 04. Révélé du côté de Toulouse où il avait enchaîné les prestations abouties en début de saison dernière, le défenseur central avait signé à Barcelone alors qu'il n'avait que dix matchs dans les jambes avec l'équipe A toulousaine.

Un an plus tard, Jean-Clair Todibo n'a ajouté que cinq rencontres à sa feuille de route, avec les Blaugrana. Il est donc prêté jusqu'à la fin de la saison (avec option d'achat), à Schalke 04, où il espère grappiller du temps de jeu et de l'expérience.