Mike Penders jouera-t-il pour Chelsea durant la Coupe du Monde des Clubs ? Son coach clarifie sa situation

Mike Penders est actuellement présent à la Coupe du Monde des Clubs avec Chelsea. Il n'était cependant pas sur la feuille de match pour l'entrée en lice des Blues.

Pas de vacances pour Mike Penders. Après avoir fini la saison avec le KRC Genk, où il était prêté par Chelsea, le jeune gardien de but a intégré le groupe des Blues pour la première fois. Il est actuellement présent aux USA, pour disputer la Coupe du Monde des Clubs.

Chelsea entamait sa compétition par un match face au LAFC. Roméo Lavia, titulaire, a disputé 45 minutes de très bon niveau, mais pas trace de Mike Penders sur la feuille de match. Robert Sanchez était titulaire, et Filip Jorgensen sur le banc.

Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, a clarifié le rôle de ses gardiens de but en conférence de presse. "La situation des gardiens de but est simple. Sanchez est n°1 et Jorgensen n°3. Penders vient de nous rejoindre ; il est peut-être le n°3, mais ce rôle n'a pas encore été déterminé", explique-t-il.

Penders vers Strasbourg ?

Les chances de voir Mike Penders obtenir du temps de jeu dans cette Coupe du Monde des Clubs sont donc fort minces. Et en réalité, il serait très étonnant que le désormais ex-Genkois reste à Chelsea lors de la saison 2025-2026.

Un prêt au Racing Strasbourg, partenaire de Chelsea, est l'option la plus plausible. Le président de Strasbourg, Marc Keller, a récemment annoncé que les deux clubs discutaient afin de convenir du prêt de 3 joueurs londoniens ; Penders pourrait bien en faire partie.