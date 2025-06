Un cadre du FC Liège est prêt à forcer son transfert en Jupiler Pro League et à aller au clash !

Drôle de situation au RFC Liège. Ryan Merlen, patron des Sang & Marine, se serait fait porter pâle afin de forcer un transfert en D1A.

Ce lundi, les entraînements ont repris au RFC Liège, mais il y avait un grand absent. Pas trace, en effet, de Ryan Merlen (23 ans). Le milieu de terrain français aurait présenté un certificat médical afin de justifier cette absence auprès du club Sang & Marine.

Mais selon les informations de La Dernière Heure, tout le monde au FC Liège sait bien que cette "maladie" ne serait qu'un prétexte de la part de Merlen. En effet, le Français, qui sort d'une saison très réussie, compte bien quitter Rocourt cet été.

Ryan Merlen est très courtisé

Nous vous le disions il y a quelques semaines déjà : Ryan Merlen peut compter sur énormément d'intérêt. Selon nos informations, le Sporting Charleroi serait très chaud sur le milieu français, auteur d'une excellente saison en D1B (8 buts, 4 assists). Westerlo, Courtrai ou encore le Cercle de Bruges suivraient aussi son cas.

Et quel cas : avec un contrat jusqu'en 2026 seulement, il paraît clair que Ryan Merlen quittera Liège cet été... et le Matricule 4 ne peut pas se permettre de le voir filer gratuitement dans un an. Les Sang & Marine ont besoin de liquidités. Merlen est une affaire, estimé à 750.000 euros sur Transfermarkt.

De là à le voir aller au clash dès la reprise des entraînements alors que le mercato dure encore deux mois, c'est tout de même assez surprenant. Ryan Merlen est arrivé en 2022 à Rocourt, et a disputé 91 matchs pour le RFC Liège depuis.