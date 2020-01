A quatre jours du derby d'Angleterre, Man U s'inquiète pour son meilleur buteur

La mission qui attend Manchester United, dimanche, sera compliquée. A Anfield Road, les Red Devils espèrent faire tomber les Reds pour la première fois cette saison en Premier League. Mais Ole Gunnar Solskjaer pourrait être privé d'un atout de choix pour ce déplacement prestigieux.

Auteur de l'assist qui a permis à Juan Mata de qualifier Man U pour le prochain tour en FA Cup, Marcus Rashford a dû quitter la pelouse, blessé, quelques minutes plus tard.

Et l'incertitude est palpable dans les propos d'Ole Gunnar Solskjaer, en vue du choc à Liverpool. "Je peux dire que nous allons tout faire pour qu'il soit fit pour dimanche, mais je ne peux pas le promettre", s'est contenté de commenter le coach de Manchester United à l'issue de la rencontre contre Wolverhampton.

Never want to feel like I’ve let my teammates, the club and most importantly the fans down so did my very best to carry on tonight and was gutted to come off.



Top work from the lads to get into the next round 👊🏿 pic.twitter.com/ZLpxiqhtq3