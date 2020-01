Ilias Chair, jeune belge de QPR, vu par une légende : "Il a le potentiel pour réussir"

Ilias Chair est l'un des jeunes talents belges qui montent en Angleterre. Formé au Lierse, il ambitionne la Premier League.

Les Queens Park Rangers évoluent en Championship et visent la montée en Premier League à court terme. Parmi eux, un jeune joueur belgo-marocain : Ilias Chair (22 ans), formé à Bruges et au Lierse. Le médian offensif avait déjà répondu à nos questions, c'est désormais son directeur sportif, le légendaire buteur Les Ferdinand (149 buts en Premier League, 8e au classement des meilleurs buteurs de l'histoire), qui dit tout le bien qu'il en pense.

"Ilias est un garçon qui a une grande détermination et qui a tout pour faire la différence en Premier League, il a une grande volonté. La façon dont il s'entraîne au quotidien pour s'améliorer est fantastique", se réjouit Ferdinand. "Il ne lâche jamais, c'est un plaisir de le voir jouer. Il a beaucoup de talent et a franchi un palier cette saison", ajoute-t-il, nuançant cependant : "Contrairement à des garçons comme Eberechi Eze ou Bright Osayi-Samuel, il a peut-être besoin de plus de temps en Championship avant de passer le cap de la PL. Mais le potentiel pour y réussir est là, sans aucun doute".