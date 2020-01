Serie A : la Lazio explose la Samp', le meilleur buteur de Serie A prend le large

La Lazio n'a pas tremblé au moment d'accueillir la Sampdoria de Gênes, qui est repartie de Rome avec cinq goals dans les valises.

Sans Jordan Lukaku, qui semble plus que jamais sur le départ, et avec Silvio Proto sur le banc, la Lazio Rome a aisément dominé la Sampdoria de Gênes ce samedi en Serie A. À la 20e minute, le score était déjà de 3-0 via des buts de Felipe Caicedo et du meilleur buteur du championnat Ciro Immobile, auteur d'un doublé.

Doublé qui deviendra même ... triplé en seconde période, Immobile inscrivant le 5ème but de ses couleurs (65e) après que Quissanga ait fait 4-0 au retour des vestiaires (54e). Ciro Immobile compte désormais 23 buts en Serie A, neuf (!) de plus que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo. La Lazio reste solide troisième un point derrière l'Inter Milan et trois derrière la Juventus.