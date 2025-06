Kylian Hazard déjà buteur à Rocourt...avant la remontada : le RFC Liège renversé par une équipe de D1 ACFF

Le RFC Liège s'est incliné 2-3 contre Rochefort. Les Sang et Marine menaient pourtant 2-0 à l'approche de la mi-temps.

Plus de deux mois après son dernier match officiel de la saison 2024/2025, le RFC Liège accueillait l'Union Rochefortoise (équipe présente dans le top 6 de D1 ACFF) pour son premier amical de préparation en vue de l'exercice 2025/2026.

Principale attraction du jour, Kylian Hazard était déjà titulaire. Sous un soleil de plomb, les Liégeois ont ouvert le score dès la onzième minute via Jordan Bustin.

Un match de reprise assez inégal

Malgré le départ (aujourd'hui même) de Ryan Merlen à Saint-Trond, les hommes de Gaëtan Englebert sont à créditer d'une bonne première mi-temps. Peu après la demi-heure, Kylian Hazard s'est d'ailleurs lui-même chargé du 2-0. Mais Rochefort n'est pas rentré au vestiaire avec deux buts d'écart, réduisant le score juste avant la pause par Nelson Azevedo (2-1).

Un but qui a changé le cours de la rencontre : apparus plus frais en seconde mi-temps, les visiteurs ont complètement renversé la situation grâce à Mathieu Cornet et Axel Bonemme pour s'imposer 2-3 à Rocourt, abattu par la chaleur et par ce dénouement inattendu.

Le RFC Liège s'incline pour son premier match de reprise, un résultat qui confirme que le noyau devra être étoffé durant le mercato, surtout après le départ du meilleur joueur de ces derniers mois.