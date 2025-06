Il en avait fait des cauchemars : Kompany reparle de Messi... mais pas comme on l'attendait

En conférence de presse, Vincent Kompany a salué Lionel Messi, qu'il a affronté plusieurs fois en Ligue des champions.

En conférence de presse, Vincent Kompany a été interrogé sur l’Inter Miami. Plutôt que de parler du club en général, l’entraîneur du Bayern Munich a préféré mettre en lumière un nom connu : "Ils ont de bons joueurs, mais il y en a un qui est vraiment spécial. Il a mon âge, je crois, donc je ne sais pas comment il fait pour continuer."

Il parlait évidemment de Lionel Messi, qu’il connaît bien. Les deux hommes se sont affrontés plusieurs fois en Ligue des champions, lorsque Kompany portait encore le maillot de Manchester City.

"On continue tous à regarder ces matchs, car je pense qu’il faut chérir chaque instant où Messi est sur le terrain", a-t-il ajouté.

Le Bayern réalise un parcours sans faute dans cette Coupe du monde des clubs. Après un 10-0 historique contre Auckland et une victoire plus disputée face à Boca Juniors 2-1, les Allemands comptent six points en deux matchs.

La qualification pour les huitièmes est déjà assurée. Kompany pourra aborder la rencontre face à Benfica, dans deux jours, avec plus de liberté dans ses choix.