Thibaut Courtois évoque son avenir au Real Madrid... et envoie un message fort à la direction

Thibaut Courtois a réagi aux rumeurs de prolongation avec le Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2026, le gardien belge a exprimé son envie de rester jusqu'à la fin de sa carrière.

Thibaut Courtois veut prolonger l’aventure au Real Madrid. Le gardien belge, sous contrat jusqu’en 2026, a réagi aux rumeurs de prolongation évoquées dans la presse. Et il l’a dit clairement : il est prêt à rester jusqu’au bout.

"J’espère que je pourrai renouveler mon contrat", a-t-il confié dans des propos relayés par AS. "Jouer ici est un rêve et chaque année supplémentaire serait un autre rêve." Un message simple, celui d’un portier bien dans ses crampons et dans son club.

Courtois ne s’en cache pas : il espère finir sa carrière à Madrid. "Le club sait que j’aimerais rester ici… et j’espère prendre ma retraite au Real." Une déclaration qui sonne comme une promesse.

"Maintenant, c’est à moi de faire mes preuves sur le terrain. Le reste sera facile à résoudre." Pas question de parler prolongation sans montrer qu’il est toujours au niveau.

Si son corps suit, l’histoire pourrait durer encore un moment. Et Courtois le sait : dans un club comme le Real, tout passe par le terrain. Le message est passé.