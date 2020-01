Johan Walem quitte les Espoirs Belges et change de Fédération !

Ce samedi, la Fédération belge a annoncé que Johan Walem n'était plus l'entraîneur des U21 belges. Il a pris la décision de quitter son poste.

La décision s'explique par le fait que Walem a conclu un accord avec une autre Fédération. En effet, il devient directement le sélectionneur de Chypre ! Il explique son choix sur le site de la Fédération belge :

"C’est avec beaucoup de passion et de plaisir que j’ai travaillé avec l’équipe nationale espoirs ces dernières années. En nous qualifiant pour l’EURO, nous avons atteint notre objectif l’année passée. Je tiens à remercier l’URBSFA, mon staff et les joueurs. Nous avons fait des U21 un groupe soudé. Je suis également reconnaissant de la collaboration avec Roberto Martinez. J’ai dû choisir entre continuer l’aventure à l’URBSFA ou relever un tout nouveau défi. Aujourd’hui, j’ai l’opportunité de devenir l’Entraîneur fédéral de Chypre et c’est ce défi que je souhaite relever".

Johan Walem était l'entraîneur des Diablotins depuis 2012. Auparavant, dans sa carrière de joueurs, il a porté la vareuse des Diables Rouges à 36 reprises. La Belgique perd donc l'un de ses hommes forts ce samedi matin ! Roberto Martinez a donc tenu à le remercier pour le travail accompli ces dernières années :

"Nous tenons à remercier Johan Walem pour son travail acharné, son engagement et les succès qu'il a apportés en tant qu'entraîneur fédéral de notre équipe nationale espoirs. Il a aidé de nombreux joueurs à s'améliorer et à se surpasser sur le terrain, ce qui a finalement résulté en la qualification pour le Championnat d'Europe des U21 en Italie".