Claude Puel se montre critique envers la Ligue 1

Le coach de Saint-Étienne a dit ce qu'il pensait du niveau du championnat français.

Claude Puel a expliqué que la Ligue 1 avait pris du retard par rapport aux autres championnats majeurs lors d'un entretien accordé à France Football. " La Ligue 1 est devenue un laboratoire, un centre de formation pour les quatre championnats qui se situent au-dessus du nôtre, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. On est dans l'urgence permanente, à commencer par les entraîneurs. Et on voudrait voir des matchs aboutis tous les week-ends ? Restons sérieux...", a souligné le technicien des Verts.

L'ancien coach de Southampton et de Leicester City, a également critiqué le niveau technique de la Ligue 1. "On ne peut pas prendre des joueurs à dominante physique, qui ont du mal à réussir un bon contrôle, une bonne passe, un bon décalage, une bonne frappe, ou simplement qui ne possèdent pas la bonne gestuelle devant le but ou dans les vingt derniers mètres, et espérer développer du jeu. Il n'est pas interdit d'avoir des joueurs puissants et rapides, qui poussent leur ballon et font des différences individuelles. Mais si on travaillait davantage la technique, l'anticipation ou la lecture du jeu, je suis sûr qu'on pourrait prendre de l'avance sur tous les autres", a-t-il conclu.