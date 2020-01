Adolfo Gaich va bien rejoindre le FC Bruges pour un montant record !

Adolfo Gaich (20 ans) va devenir le nouvel attaquant du FC Bruges. Le capitaine des Espoirs argentins passe sa visite médicale ce jeudi, annonce tous les médias locaux.

C'est la fin de la telenovela concernant Adolfo Gaich : l'attaquant de San Lorenzo et capitaine de l'équipe Espoirs de l'Argentine va bel et bien rejoindre le FC Bruges dès le terme du tournoi préolympique sud-américain que dispute en ce moment la sélection U23 en Colombie et qui prend fin le 1er février.

Adolfo Gaich, annonce TNT Sports à l'unisson avec tous les médias d'Argentine, est rentré au pays pour passer des tests médicaux ce jeudi matin. Le FC Bruges fait pour l'occasion exploser le record belge pour un transfert entrant : selon les sources, on estime que les Blauw & Zwart ont ainsi dépensé entre 13 et 15 millions d'euros pour s'attirer les services du buteur de San Lorenzo, qui conservera 10% d'une future revente.

Gaich dépasse ainsi Zinho Vanheusden (12,6 millions d'euros l'été passé) au classement des transferts entrants les plus élevés du championnat belge.

#HalconesYPalomas | Fin de la novela: Adolfo Gaich jugará en Brujas 🇧🇪



📌 Casi 14 millones de dólares limpios para San Lorenzo por el 90%.

📌 Gaich viene a Argentina y mañana se hace la revisión con los médicos del equipo belga.

📌 Si todo sale bien, mañana por la tarde firma. pic.twitter.com/mWoW0UMNiS — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) January 29, 2020

💣💣 | Adolfo #GAICH es nuevo refuerzo de Brujas de Bélgica. Brujas pagará 17.000.000 de dólares brutos y San Lorenzo se queda con el 10% del pase de una futura venta. A San Lorenzo le quedarían 13 millones de dólares. #SanLorenzo pic.twitter.com/ymoHBh9ObU — Noticias San Lorenzo (@LocuraCuervaa) January 29, 2020