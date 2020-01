Officiel : Tottenham s'offre un attaquant néerlandais

Tottenham vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts en s'offrant Steven Bergwijn en provenance du PSV Eindhoven. Le montant de l'opération serait estimé à 30 millions d'euros selon la presse anglaise.

Cette saison, l'ailier néerlandais âgé de 22 ans a marqué cinq buts en seize rencontres d’Eredivisie.

"Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Steven Bergwijn en provenance du PSV Eindhoven. Steven a signé un contrat avec le club jusqu’en juin 2025 et portera le n° 23 ", peut-on lire sur le communiqué fourni par l’équipe anglaise à propos de sa nouvelle recrue.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS