Eupen enfonce un peu plus le Cercle et se voit quasiment sauvé

Ce samedi soir, Eupen accueillait le Cercle de Bruges pour le compte de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Pas de réelle surprise dans les compositions de San José et Storck ce samedi soir au Kehrweg. Le Cercle, bon dernier du classement avec 11 points au compteur, n'avait pas droit de perdre ce week-end s'il voulait conserver des chances de maintien. D'ailleurs, de nombreux supporters des Vert et Noir avaient fait le déplacement à Eupen pour soutenir leur équipe.

D'entrée de jeu, la rencontre sera très intense et très physique entre les deux équipes. Eupen aurait pu ouvrir rapidement le score mais Ciampichetti, pourtant très bien servi par Musona, se loupera devant Moser en plaçant le cuir à côté (9e). Le Cercle réagira dix minutes plus tard via une tête de Dylan De Belder qui passera juste à côté du eupenois (19e). Ce seront finalement les Pandas qui prendront les commandes de la rencontre via un but de Beck à l'entrée de la surface (24e), 1-0.

Les visiteurs, assommés par le but eupenois ne parviendront pas à réagir tandis que les locaux se contenteront de gérer leur avance jusqu'à la pause (1-0).

En seconde période, le Cercle remontera sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives mais manquera de précision et de lucidité dans les seize derniers mètres. Milicevic tentera la frappe à distance à l'heure de jeu mais Moser sera à la parade (62e). Les Brugeois ont failli égaliser via Hostic mais son tir sera repoussé par la barre transversale (69e) tandis que Gory verra son tir croisé être arrêté en deux temps par De Wolf (70e). Néanmoins, les troupes de Bernd Storck continueront de pousser. Sur un très beau centre de Schouterden, Bautista sera proche de tuer tout suspense de le tête mais Moser parviendra à capter difficilement le ballon (87e).

Le Cercle obtiendra un penalty en fin de rencontre pour une faute sur Eppel, mais De Wolf arrêtera le tir de Hoggas (88e). Eupen s'imposera finalement 1-0 contre le Cercle qui se rapproche plus que jamais de la D1B...

En s'imposant ce samedi soir, Eupen a quasiment acquis son maintien parmi l'élite. En effet, les Pandas comptent désormais quinze points d'avance sur le Cercle de Bruges, bon dernier. Et ce alors qu'il reste six journées à disputer...

Eupen : De Wolf, Beck, Amat, Verdon, Blondelle, Schouterden, Cools, Ebrahimi, Milicevic (Koch 86e), Musona (Emabalo 73e), Ciampichetti (Bautista 53e)

Cercle de Bruges : Moser, Chatziisaias, Foster (Hotic 46e), Omolo (Somers 73e), Coulibaly, Hoggas, Dabila, Gory, Velkovski, Biancone, De Belder (Eppel 46e)