Benito Raman héros de Schalke en Coupe d'Allemagne

Benito Raman envoie les siens au tour suivant!

Benito Raman a qualifié Schalke 04 pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, au terme d’un match à suspens. Le Belge est monté à l’heure de jeu alors que ses équipiers étaient menés 0-2 suite à des buts de Kopke et Piatek.

Le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio (rentré sur la pelouse à la 77e) semblait filer vers la victoire, mais Caligiuri et Harat ont offert des prolongations à Schalke dans le dernier quart d’heure. C’est finalement un but de Benito Raman à la 115e qui offre une qualification inespérée à Schalke pour les quarts de finale (3-2).