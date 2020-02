Monaco prêt à lâcher le Cercle de Bruges en cas de relégation ?

Le Cercle de Bruges se dirige droit vers la D1B. L'avenir de la collaboration avec l'AS Monaco serait-il en danger ?

C'est ce qu'affirme le journaliste d'investigation français Romain Molina dans sa dernière vidéo consacrée aux filiales belges. Molina, qui a notamment consacré un livre (La Mano Negra) aux hommes de l'ombre du football mondial et dans lequel il évoquait le cas de l'Excel Mouscron et ses liens avec Pini Zahavi, assure que selon ses informations, en cas de relégation du Cercle de Bruges, l'AS Monaco aurait pour projet de revendre le club, dont il est propriétaire depuis mai 2017.

Le Cercle de Bruges, qui compte actuellement neuf points de retard sur Waasland-Beveren, accueille toujours trois joueurs en prêt de l'AS Monaco (Jonathan Panzo, Giulian Biancone et Lyle Foster). On a cependant pu constater récemment un exode massif de joueurs jusqu'ici loués par la maison-mère monégasque : Adrien Bongiovanni, Jordi Mboula, Julien Serrano et Loïc Badiashile ont tous quitté Bruges cet hiver pour être prêtés ailleurs.

Visionnez la vidéo en intégralité ci-dessous :