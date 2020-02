Un ancien Hurlu évoque le départ de Bruno Godeau: "Il le mérite!"

Teddy Mézague a formé la charnière centrale de l'Excel Mouscron avec Bruno Godeau durant une saison et il n'est pas spécialement surpris par le transfert du gaucher vers La Gantoise.

Lors de la saison 2017-2018, sous les ordres de Mircea Rednic d'abord, puis de Frank Defays, Teddy Méague et Bruno Godeau étaient associés au coeur de la défense centrale de l'Excel Mouscron. Le Marseillais connaît donc très bien le Bruxellois et il est ravi pour son ancien équipier. "La Gantoise? C'est un super transfert et je suis vraiment très content pour lui", nous confie Teddy Mézague.

Il a gagné en régularité, il mérite ce transfert.

Mais l'ancien Hurlu insiste: ce transfert ne doit rien au hasard. "Je trouve qu'il a gagné en régularité depuis l'époque où on jouait ensemble. Et il est gaucher ce qui, pour un défenseur central, est un atout."

Mais, un peu comme les Hurlus qui ont filé à Sclessin l'été dernier, l'ancien Mauve profite aussi de la réussite de l'Excel: "Mouscron enchaîne les très bons résultats et les bonnes performances depuis deux saisons maintenant. Ça l'a clairement aidé à se mettre en évidence et à séduire un club du top en Belgique comme l'est La Gantoise. Mais il le mérite avant tout."

Une forte concurrence à Gand

Bruno Goeau et Teddy Mezague ont joué une saison ensemble à Mouscron.

Même si c'est sans doute le plus dur qui attend Bruno Godeau désormais: s'imposer dans la défense des Buffalos, où la concurrence ne manquera pas. "Ce ne sera pas facile, parce que La Gantoise dispose d'une excellente charnière avec Ngadeu et Plastun, mais je lui souhaite de s'épanouir sous ses nouvelles couleurs."

D'autant que les occasions de jouer ne devraient pas manquer. "Il y a la concurrence, mais il y a aussi de nombreux matchs. La Coupe d'Europe, les playoffs... Bruno aura l'occasion de jouer et de montrer ses qualités, je n'en doute pas..."

Bienvenue Bruno!🇧🇪 Belg🙋🏻‍♂️ 27 jaar⚽️ Centrale verdediger #kaagent https://t.co/vDs3oIjwc7 #transfer — KAA Gent (@KAAGent) January 28, 2020