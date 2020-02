Score de parité entre Virton et l'Union

Virton a dominé les débats sans parvenir à trouver la faille. Acculée, l'Union repart avec un point qui ne fera pas bonheur

Le partage du Beerschot et le succès d’OHL augmentaient la pression sur les épaules des Virtonais et Unionistes qui n’ont pas pu se départager. Un score nul et vierge qui ne fait les affaires de personne, encore moins des Bruxellois qui restent à deux longueurs du trio Beerschot-OHL-Virton (15 contre 17 points).

Des deux équipes, Virton a été, de très loin, la plus entreprenante. Elle a dominé les débats, joué haut, pris à la gorge un adversaire bruxellois très souvent réduit au rang de spectateur. En première mi-temps, Turpel a manqué de réussite avec un envoi sur le piquet de Kristiansen (25e). Dans la foulée, le même Kristiansen sauva la mise en détournant une reprise de Couturier (26e). Deux grosses occasions.

Dès la reprise, le milieu de terrain Claes manqua de la plus élémentaire précision en prenant sa chance à la hauteur du point de penalty (46e). Hors cadre. L’Union équilibra un peu les échanges en deuxième mi-temps mais sans jamais inquiéter Moris. Le gardien passa une soirée relativement tranquille. Le rush des uns et des autres de fin de rencontre ne donna rien. Les Luxembourgeois méritaient mieux.