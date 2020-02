Les playoffs 1 dans la poche pour Charleroi? Karim Belhocine tempère!

Une revanche contre Zulte, trois points de plus dans la course au top 6, quatre buts inscrits, une nouvelle clean sheet: Karim Belhocine ne pouvait pas espérer mieux, une semaine après la défaite à Genk, mais le Français a déjà la rencontre de mardi à l'esprit.

Karim Belhocine avait d'ailleurs insisté sur le sujet: la défaite de samedi dernier, la première de Charleroi en championnat depuis début octobre, ne devait pas remettre en question les certitudes conquises par ses Zèbres durant les 13 rencontres sans défaite qu'ils ont alignées en championnat.

Ses hommes ont répondu sur le terrain, même si le résultat est (un peu) trompeur. "Globalement, la rencontre a été équilibrée", insiste d'ailleurs le coach pour débuter son analyse. Surtout en première période et le premier but de Kaveh Rezaei a pesé lourd dans la balance. "On a eu la chance d'ouvrir le score à un moment important", confirme Karim Belhocine.

Les playoffs 1? Si on gagne mardi...

Derrière, Charleroi a su maintenir la pression sur Zulte, garder ses filets inviolés et l'efficacité offensive a fait le reste. Et le Sporting grappille encore des unités: avec dix points d'avance sur Genk, on aurait même tendance à penser que le playoffs 1 ne peuvent plus se dérober pour les Zèbres.

Mais Karim Belhocine ne raisonne pas comme ça. "Je ne suis pas du genre à faire des calculs", rétorque-t-il. "Mais si on gagne mardi, alors, on aura fait un grand pas." À peine le temps de savourer cette éclatante revanche et c'est un autre concurrent direct qui arrive au Mambourg. Avec le même résultat à la clé? Réponse mardi soir...