L'Excel Mouscron ... est sauvé ! "Non, ce n'était pas acquis, en cas de défaite ..."

Vous pensiez que ce match face à Ostende n'avait pas d'importance ? Détrompez-vous : au-delà de redresser la barre après un 0/9, l'Excel est désormais ... sauvé, mathématiquement.

Mouscron avait terminé 2019 en croyant encore aux PO1, du bout des lèvres. Après une série noire (0/9 en 2020, 1/15 depuis la dernière victoire), l'Excel en est désormais à se réjouir de s'être ... sauvé mathématiquement. "L'essentiel", affirme Philippe Saint-Jean, entraîneur intérimaire, après la rencontre.

Car selon Saint-Jean, le maintien n'était pas encore totalement assuré. "Ce n'était pas si évident que ça et avec nos moyens ... Nous étions dans une mauvaise passe et peinions à marquer. Le programme à venir était compliqué, avec notamment un match contre le Cercle qui doit se sauver", explique-t-il. "Une défaite aujourd'hui et une très mauvaise dynamique pouvait se mettre en place. J'ai essayé de mettre en place une bonne organisation, même si en deux entraînements et avec mon mauvais anglais, c'était difficile. Mais je suis très heureux du résultat, qui prouve que le message est passé".