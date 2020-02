La Juventus et le groupe Allianz renouvellent leur accord de naming

La Juve a annoncé la signature d'un nouvel accord juteux avec le groupe d'assurances.

Partenaires depuis juillet 2017, la Juventus et le groupe d'assurances ont renouvelé l'accord de naming qui les liait jusqu'en 2023.

Comme annoncé par le club via communiqué, le Juventus Stadium gardera donc son nom commercial "Allianz Stadium" un peu plus longtemps jusqu’en 2030. Le contrat devrait rapporter leur rapporter près de 103M€ de plus.

Le nom de l’assureur apparaîtra notamment sur le kit d’entraînement de l’équipe première.