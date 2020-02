🎥 Un gardien australien, peu adroit de ses pieds, s'offre le raté de l'année

Le portier des Western Sydney Wanderers aura fait chuter son équipe en l'espace de 30 secondes.

Alors que la rencontre se dirigeait tout doucement vers une victoire des Sydney Wanderers, le gardien de ces derniers a commis une petite erreur qui a amené de grosses conséquences.

En effet, Janjetovic a manqué son contrôle de balle à quelques mètres de sa ligne, donnant ainsi un ultime corner dans le temps additionnel à l'équipe des Brisbane Roar, auteur d'un but quelques minutes plus tôt.

Il n'en fallait pas plus pour que la situation empire : corner, tête et but égalisateur pour les visités. Une fin de match à oublier pour Sydney.