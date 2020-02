Virton - Beerschot : match à rejouer ?

Le 25 janvier, Virton s'était imposé en terre gaumaise contre le Beerschot. Mais les Anversois ont porté plainte, estimant que l'unique but de la rencontre était invalide.

A la 75ème minute, Lecomte avait joué le coup-franc accordé par l'arbitre alors que ce dernier était encore occupé à tracer la distance du mur avec son spray. Le référé avait tout de même laissé se dérouler l'action qui s'était ponctuée par un but gaumais. Les Anversois avaient porté plainte. Ils voulaient que le match soit rejoué.

La décision finale est encore reportée. Ce vendredi, la Fédération belge indique qu'elle a encore besoin de temps pour réfléchir... La décision sera rendue le 21 février prochain. C'est d'autant plus embêtant que quatre équipes se partagent la tête de la deuxième tranche. Et parmi ces quatre équipes figurent Virton et le Beerschot.